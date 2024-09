El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca posa por primera vez en un photocall: la foto

A sus 22 años, el joven parece tener muy claro lo que quiere en su futuro y que tiene mucho que ver con la profesión de sus padres. Juan Jr. se licenció hace muy poco de Publicidad y Marketing, una carrera que terminó antes del verano con una graduación por todo lo alto. "Se graduó Juan del Val Roca, el chico con la sonrisa más bonita del mundo. Enhorabuena ‘Mi Rey’", dijo su progenitor, que no pudo contener la emoción semanas después por el cumpleaños de su primogénito: "22 años en un suspiro. Tú te has hecho un hombre y yo me he hecho mayor, pero todavía me sigues llamando “papi” y eso me hace la persona más feliz del mundo. Felicidades “MiRey” Te quiero".