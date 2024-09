Si por algo se caracteriza la comunicadora de Bilbao es por ser todo un libro abierto a la hora de enseñar parte de su vida privada o reivindicar ciertos asuntos. Sin embargo, en una reciente entrevista con 'El Español', la presentadora ha hablado como nunca sobre los complejos. En primer lugar, ha lanzado una importante reflexión sobre las tallas de ropa. " ¿Cuántas veces hemos tenido que recurrir a ropa de abuela porque no había más en tu talla? Querías ser como tus amigas modernas, pero no podías", ha comenzado diciendo.

A través de sus redes sociales, Llasera es toda una abanderada del mensaje body positive -una causa que considera que no es tan "novedosa" como hace diez años- algo que, como ha explicado en el medio mencionado, "no lo hace por ella", si no "por miles de chicas jóvenes" que "igual" la escuchan. Además, ha comentado que gracias a su poderoso mensaje en su cuenta personal, le "consta que ha ayudado a mucha gente". De hecho, ha dicho que este mismo verano, "muchas señoras" le han dicho que "se han puesto bikini por primera vez en 20 años" .

Llasera, en el universo 2.0 y cada vez que acude a un acto o evento, siempre se ha mostrado con mucha seguridad aunque, no por ello deja de tener "complejos". Precisamente, en 'El Español', ha desvelado con qué se siente incómoda de su cuerpo: "Claro que tengo complejos. No me gusta verme tanta barriga, me incomoda atarme los zapatos... Las cosas como son. Pero tampoco me voy a volver loca, ni voy a dejar de llevar un bikini, ni voy a dejar de salir de fiesta, ni voy a dejar de hacer deporte".