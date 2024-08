Tania Llasera se sincera sobre la menopausia: "Llevo fatal los cambios de humor y el bajón de libido"

Una de las preguntas del reportero ha sido también sobre sus hijos, los menores a los que ha decidido proteger y no mostrar en redes sociales. La presentadora explica que todas las madres "pecan" porque su vida con sus hijos y si no habla de ellos públicamente no estaría siendo "fiel a la realidad". "Desde que soy madre he entendido que cada uno materna como pueda, yo no puedo opinar. Hay maternidades de todo tipo. Hay compañeras de trabajo que han tenido hijas y les han abierto cuentas, en un futuro dependerá de cada niño, cada madre y cada situación", ha respondido al preguntarle por la polémica sobre la exposición que Ana Obregón hace de su nieta en redes sociales.