El cambio físico de Risto Mejide en los últimos años: "Estoy mejor, no era muy difícil"

El pasado mes de junio, en una charla exclusiva para Divinity, Risto Mejide comentó que considera importante decir públicamente "que hay que mantenerse en forma". "Lo importante es sentirse bien, sobre todo cuando uno tiene que trabajar muchas horas. Hay que llevar el cuerpo en consonancia, eso me ayuda a estar bien mentalmente", explicaba tras hacer pública una fotografía en el gimnasio. Lo que él intenta no es ceñirse a la temporada de verano y la conocida como 'Operación bikini', si no que su entreno va más allá y lo realiza todo el año para sentirse bien.