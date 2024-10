El lado más personal de Carolina Yuste: feminista, bisexual y expareja de Jaime Lorente

Durante su intervención en el podcast ‘Está el horno para bollos’, que ahonda en los prejuicios, estereotipos y clichés de la sexualidad, Carolina confesó que desde su etapa más joven había tenido conciencia de que lo que a ella le gustaba era “la persona” y siempre se ha definido como bisexual: “Luego sí que es verdad que he sido bisexual en prácticas ya más mayor. En la adolescencia, donde yo vivía o el contexto que a mí me rodeaba, no tenía referentes: o eras lesbiana o eras hetera. Pero yo recuerdo que decía ‘creo que soy bisexual porque tengo relaciones con chicos pero a mí también me gustan las mujeres’”, explicó.