Marta Sánchez ha contado en su último proyecto musical con la colaboración de su hija Paula , que ha trabajado en la producción desde el backstage, sirviendo de soporte al show de su madre. La joven también ha mostrado interés por la música electrónica, una pasión que comparte con su padre. Sin embargo, aunque haya crecido en un entorno que se dedica a la música, Paula no ha querido seguir los pasos de su madre y ha descubierto cuál es su pasión y en qué ha querido formarse profesionalmente.

Aunque no es muy activa en redes sociales, en las contadas publicaciones de Paula se aprecia que le apasiona la moda. Seguramente por eso Marta Sánchez y Jesús Cabanas han decidido apoyar a su hija para que se forme en esta faceta creativa. Así, la joven está cursando estudios de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño , y está muy centrada en aprovechar la formación que recibe.

Como decíamos, Paula no comparte muchas publicaciones en Instagram, pero en las que tiene se aprecia cuál es su estilo a la hora de vestirse y cómo le interesa el mundo de la moda. Para el día a día, Paula prefiere looks casual y relajados, con su larga melena ondulada suelta en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando hay una ocasión especial, le encanta experimentar con looks más elaborados y atrevidos, en los que queda claro que la joven tiene un estilazo y que puede llegar lejos en este camino profesional.