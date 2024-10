"Durante el embarazo lo pasé mal, fue un tiempo oscuro en el que me sentí perdida ", ha comenzado diciendo Argüelles. "Pero al dar a luz llegó la responsabilidad y fue el inicio de un viaje juntas. Volvió el entusiasmo de la adolescencia. A los 30 era un robot, pero ser madre me hizo recapacitar", ha dicho.

Desde que pusiera punto y final a su relación con el padre de su hija, Luján nunca ha vuelto a presentar a ninguna pareja. Precisamente en 'ABC' ha desvelado que ella actualmente "no busca un príncipe", si no una persona que le aporte estabilidad y paz: "De joven buscaba mariposas en el estómago. Ahora aspiro a tener conmigo alguien que me aporte y me calme".