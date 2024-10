Berta Vázquez practica el psicoanálisis: "Te ayuda a desmontar la falsa imagen que tienes de ti"

Berta Vázquez no solo brilla en la actuación, sino que también ha cultivado una faceta musical que ha pasado desapercibida para muchos. Desde muy joven, mostró interés por el arte en su ciudad natal de Elche, donde comenzó su formación en danza . Aunque la interpretación la llevó a la fama, su pasión por la música siempre estuvo presente. En 2013, grabó versiones de canciones en YouTube mientras se preparaba para las audiciones de La voz , aunque no fue seleccionada. Con el tiempo, Berta combinó su amor por la música con su carrera actoral, participando en videoclips de artistas como Carlos Jean y C. Tangana.

Su primer proyecto musical consolidado llegó en 2020 con el EP 'Beats for Berta Vázquez - The Birtukan Tibebe MixTape'. Más tarde, formó el dúo de electrónica Museum junto a Bastián Iglesias, lanzando su álbum debut 'A Year Without You' en 2021, donde Berta se destaca como vocalista principal.