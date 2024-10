Gerard Piqué, dos años después de su ruptura con Shakira: "La verdad no está contada de la manera que ha sido"

En su entrevista, Piqué reflexionó sobre cómo ha manejado la atención mediática y las críticas que han rodeado su vida desde su ruptura con la cantante colombiana. A pesar de la turbulencia mediática, el exfutbolista aseguró que ha sabido mantener la calma. “Yo siempre he estado muy tranquilo”, declaró Piqué, indicando que, aunque ha habido numerosas versiones de los hechos que circulan en los medios, él ha decidido mantenerse sereno. El futbolista catalán también abordó la dificultad de controlar las percepciones públicas sobre su separación, afirmando que “la verdad o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”. Reconoce que no puede cambiar cómo se cuentan las historias en los medios, pero esto no parece ser algo que le preocupe profundamente.