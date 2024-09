Shakira y su 'Soltera' y la referencia a su vida anterior con Piqué: "Solo hablaban de él"

Después de haber lanzado al mercado 'Las mujeres ya no lloran', un álbum en el expresó abiertamente cómo vivió el proceso de la ruptura y en el que se incluían varios temas con mensajes muy directos a su expareja y padre de sus hijos, especialmente en el primer sencillo, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', una canción con la que la cantante colombiana se despachaba a gusto con el futbolista, su familia y su nueva pareja, Clara Chía, 'Soltera' parece ser el tema con el que cierra definitivamente el capítulo de su separación. Las heridas parecen haber sanado y ahora Shakira está en otra etapa. "Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera", dice en el estribillo de la canción.

La vida de Shakira cambió radicalmente tras su ruptura con Gerard Piqué. Su vida familiar se desmoronó, pero ella mantuvo el contacto con aquellos que formaban parte de su vida en aquel momento en España. Sin embargo, a juzgar por lo que dice en su nuevo single algunos de esos amigos en los que buscó refugio no respondieron como ella esperaba y no supieron brindarle la ayuda que necesitaba.

En medio de una complicada separación en la que su ex ya tenía una nueva pareja y parecía haber superado el duelo por la separación nada más confirmarse el fin de su relación, muchos le recordaban constantemente al futbolista por lo que tuvo que tomar una importante decisión. "Cambié de amigos porque los que estaban sólo hablaban de él" . Ante esta situación, Shakira se vio obligada a buscar una nueva red de apoyo. Y parece que la ha encontrado tal y como vemos en el videoclip oficial de 'Soltera' en el que vemos a Anitta, Danna Paola, Lele Pons, Natti Natasha y Winnie Harlow cerrando el tema con sus coros y entonando el que parece que se ha convertido en el nuevo grito de guerra de la artista colombiana. "Tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabrón cuando lo vea le duela".

Sin embargo, también se reafirma en su propia libertad la libertad y en que ha conseguido dejar atrás ese doloroso pasado. Además, la cantante también ha respondido a todas las críticas y rumores que se han vertido sobre su vida sentimental (ha sido relacionada con Lewis Hamilton y Lucien Laviscount). "Muchos son los que me tiran pero pocos son los que me dan... Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar pero yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien".