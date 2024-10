Ballesta hace en la obra su propio relato de lo acontecido en la noche de julio en la que, según la mujer que lo denunció, se habrían producido los hechos, de los que se declara "no culpable" El de Parla asegura que es "un padre soltero" y que, a veces, "llega el viernes" y sale por la noche, como ocurrió aquella vez. El actor narra que se encontró con un "colega y tomaron unas cervezas. " Di besos a unos y a otras y me volví a casa ", explica, admitiendo que no recuerda detalles de la noche, pero no porque fuera bebida, sino porque fue una velada "común y corriente, una noche cualquiera ".

Meses después, según su relato, se encontró con la noticia de que una mujer le acusaba. Él asegura que no la conoce, y que es "veinte años mayor" que él. Al hablar con amigos suyos, comienza a conocer más detalles. Un amigo suyo, también acusado le cuenta que "se trata de una mujer con problemas a la que él invitó a dormir en el salón de su casa", mientras él dormía en su habitación con su novia. Al despertarse, vio la estancia llena de copas sucias y con restos de drogas. "Y le dijo que eso no podía ser y la echó de su casa. Esto me cuenta este amigo mío", asegura Juanjo, que afirma no saber más que lo él le relata y no conocer a la mujer.