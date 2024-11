La vida de Felisuco tras dejar la política y su nueva faceta como cantante: "Me ayudó a recomponerme"

Más allá de su faceta artística, Felisuco sorprendió en el año 2016 con su salto a la política. Se afilió a Ciudadanos de forma anónima porque había cosas que no le gustaban y le desagradaba "la deriva que atravesaba el país", pero no tardó en pasar a primer plano y dar un paso al frente. El partido le ofreció ser el número uno del partido en la lista al Congreso por Cantabria para las Elecciones Generales de dicho año. Aceptó el reto y consiguió un escaño. "Fue una sorpresa. Cuando me llamaron, pensé que iba a hacer algo en Cantabria, no ser diputado nacional".