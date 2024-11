Este mismo verano, era la propia cantante la que reaparecía en sus historias temporales con dos fotos en bikini: una de su pasado y otra actual. " Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así (...). No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… A veces se me olvida que está bien ser así como soy".

Tras los comentarios recibidos por su último posado, la artista ha reaparecido en redes sociales para aclarar el motivo por el que aparece tapándose esa parte del cuerpo. "Tengo SIBO (que es una excesiva presencia de bacterias en el intestino delgado). Se me inflama. No me importa no ser un palillo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Simplemente soy humana", respondió la artista en un comentario en TikTok que posteriormente eliminó.