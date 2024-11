Jesús ha reconocido que la cercanía de este acontecimiento le está siendo complicado. "He tenido una crisis horrorosa porque es que ves ahí el cambio de dígito... y todavía cincuenta y cinco, cincuenta y seis... dices todavía me queda, pero es que los siguientes hay que cambiar de dígito", ha reconocido. "Sesenta el año que viene. Acabo de cumplir cincuenta y nueve, pero ya está. Ya el siguiente es el seis ya no hay más cinco", ha lamentado, con humor. La reportera de Europa Press le ha indicado que el público le sigue viendo, todavía, como en su época de cantante, a comienzos de los noventa. "No, el problema es que yo también me veo como cuando estaba haciendo el disco, pero han pasado treinta y tantos años", ha replicado entre risas.