Milena Smit habla como nunca del maltratro físico y psicológico que sufrió: "No podía salir de esa situación"

Aunque siempre ha sido muy reservada a la hora de hablar de su vida privada -como de su pareja o de su amiga, Aitana Ocaña-, en sus comienzos no dudó en conceder una entrevista en Barnafotopress en donde habló sobre sus orígenes y sus comienzos como actriz: "Me vine a Madrid y empecé a hacer videoclips. El primero que hice fue con Los Planetas y fue una experiencia impresionante ya que era la primera vez que me encontraba delante de una cámara. Fue todo muy cómodo y vi entonces que era lo que me gustaba, estar con las cámaras (...). Estoy en contra de los típicos estilismos que te intentan imponer para ser ‘la nueva chica guapa’. Esas etiquetas no me van".