Hande Erçel ha conquistado Cannes. La actriz turca, que gracias a su participación en 'Love is in the air' se ha convertido en una estrella mundial, lleva varios días disfrutando de la ciudad francesa y acaparando la atención en el prestigioso festival de cine, al que ha acudido como invitada por una conocida marca de la que es imagen en su país. Una experiencia sin duda inolvidable y que está exprimiendo al máximo. "Mi entusiasmo, que comenzó en el momento en que me llegó la invitación, se hizo mayor cuando llegué aquí", ha confesado la intérprete.