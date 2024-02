David Beckham protagoniza un momento fan en los premios BAFTA: "No puedo creerlo"

David Beckham se convertía la pasada noche en unos de los protagonistas de los premios BAFTA . Aunque muchos de los espectadores no entendían la presencia del futbolista en la gala de premios que otorga la academia de Cine y TV de Reino Unido, el marido de Victoria Beckham era el encargado de presentar el Premio a Mejor Debut de un Escritor, Director o Productor británico, que se lo llevó Savanah Leaf por la película 'Earth Mama'.

El futbolista posó en la alfombra roja de los premios con un traje negro, camisa blanca y pajarita. Una de las cosas más llamativas es que lo hizo solo, sin la presencia de Victoria Beckham , que sí suele acudir a estos premios. Sin embargo, el deportista estuvo rodeado de cantidad de rostros conocidos, entre ellos Cate Blanchett o el príncipe Guillermo, que acudió sin Kate Middleton y comentó que no había sido un año de ver muchas películas por el delicado estado de salud de su mujer.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista ha retransmitido algunos momentos especiales de la gala de la que ha formado parte. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos y mediáticos de Reino Unido y del resto del mundo, David Beckham se ha mostrado muy ilusionado de estar con algunos actores, un momento fan que no ha dudado en compartir. "No puedo creer que llegué a conocer a Michael J. Fox. Y también un poco sorprendido por conocer a tanta gente talentosa que he visto en la gran pantalla en los BAFTA esta noche. Encantado de presentar el debut excepcional de un escritor, director o productor británico Premio a Savannah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan para Earth Mama", agradecía junto a varias fotografías de conocidísimos actor.