Paula Vázquez, Patricia Conde o Rosana, de fiesta: los famosos se van de 'juernes' en Madrid

Para muchas personas, el fin de semana comienza el jueves. Este día es sinónimo de celebración para algunos afortunados que no trabajan los viernes, que tienen jornada reducida o que, simplemente, empiezan a inaugurar los días festivos. Es por ello que suele ser habitual que haya eventos, cenas o reuniones entre amigos. También un día de alfombras rojas o photocalls. Aunque puede darse en cualquier ciudad de nuestro país, Madrid ofrece una gran variedad de planes y ocio para este día de la semana y, así, comenzar los días de descanso. Una excusa también perfecta para sacar del armario los mejores looks. Anoche, algunos rostros conocidos de nuestro país se dieron cita en la capital española para disfrutar de una velada llena de reencuentros y reapariciones, como la de la cantante Rosana, que hacía mucho no posaba en un photocall. ¡Te contamos todos los detalles!