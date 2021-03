Glenn Close, De Niro y hasta Melanie: Banderas tira de agenda y se trae a Hollywood a los Goya

Tener a Antonio Banderas presentando los Goya ha implicado muchas cosas . Según contó hace unos días, dijo 'sí' a la Academia por el "servicio" que le debe a su gremio. Y así lo ha hecho saber en esta gala en la que, de la mano de su inseparable María Casado, ha hecho de su preciado Teatro Soho CaixaBank de Málaga la sede del cine español. Pero lo que no muchos esperaban era que el actor tiraría de agenda, esa que se ganó en los 26 años que estuvo trabajando en Hollywood, para que no haya superestrella que falte en esta 65ª edición de los premios. Y sí, también ha estado Melanie.

El agradecimiento de Antonio Banderas a sus amigos a través de Aitana

Tanto mensaje merecía un 'gracias' público por parte de Banderas, que ha querido dirigirse a todos sus colegas de profesión a través de la música. Aitana, a la que Antonio ha definido como una "de nuestras jóvenes estrellas" a la que "ya con un sólido presente se le vislumbra un futuro espectacular por su talento y su coraje escénico", ha sido la encargada de dirigirse a todos ellos con un mensaje de esperanza a través del 'Happy Days Are Here Again' de Barbra Streisand que tanto sentido cobra hoy.