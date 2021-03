Quedan tan solo unas horas para que de comienzo la gala de los Premios Grammy 2021 . Aunque en un principio debería haberse celebrado el pasado mes de enero, la pandemia ha atrasado la fecha inicial de la gala, que se celebrará la madrugada del 14 al 15 de marzo en el Staples Center de Los Ángeles y se emitirá a través de la CBS a las 20 horas, (2 de la madrugada en España) . Igual que el resto de eventos que se han celebrado en los últimos meses, esta gala será completamente atípica a lo que tenemos en mente, pero eso no impedirá que esté repleta de sorpresas.

La primera novedad es que será semipresencial . Igual que se hizo con los Goya o con los Globos de Oro , en las gradas no habrá público, más allá de los medios de comunicación que están citados. Y tampoco se subirán todos los premiados al escenario, como sí ha ocurrido en el resto de galas pasadas. Una de las novedades más emotivas es que los encargados de entregar los galardones serán los camareros, taquilleros y dueños de algunas salas de concierto a los que se quiere rendir un homenaje especial en este año tan complicado .

Alfombra roja virtual, la novedad de los Grammy 2021

La polémica de “corrupción” que salpica la gala

A pesar de que aún no se conoce quiénes serán los premiados, a lo largo de los últimos días han sido varios los comentarios con los que se ha querido dañar a la organización de estos premios. El primero de ellos fue Zayn Malik, que demostró públicamente su enfado por no entrar en la lista de nominados a estos premios. También lo hizo The Weekend, que aseguraba con un comunicado que Los Grammy “siguen siendo corruptos”.