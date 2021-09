La Gala MET es una de las más esperadas del año. Esta celebra un evento benéfico que da comienzo a la exposición anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. De esta manera, por su exclusiva alfombra se pasean una infinidad de personalidades y diseñadores siguiendo las directrices de los organizadores del evento, que no suele dejar indiferente a nadie.

Además, no solamente es importante la gala en sí, sino también la fiesta posterior. Es ahí donde se producen las mejores anécdotas, la toma de contacto entre todos los invitados y, sobre todo, el lugar donde el agua con misterio hace de las suyas. El año pasado, nos quedamos sin este evento tan especial, debido a la pandemia, pero, este año, la cosa ha cambiado.

Eso sí, aquellos que acuden no lo hacen gratis. Si recibes una invitación, esta implicará un pago de unos 22.000 euros . Aunque eso sí, esto te asegurará que pases la que será, probablemente, una de las mejores noches de tu vida.

Si hablamos de la experiencia de los famosos en la gala, no todas han sido positivas. Anna Wintour, la encargada de gestionar toda la gala, es muy tajante sobre la discreción que habrá que mantener antes, durante y después del evento.

Así, las críticas negativas no son bien aceptadas. Esto le sucedió a la cantante Demi Lovato, quien no volvió a acudir a ninguna gala MET más después de comenta que su experiencia había sido “terrible”. Tampoco la estilista Rachel Zoe ha vuelto a ser invitada a la MET, ya que contó que ella era “más influyente” que la propia Wintour. Esto, evidentemente, no le sentó nada bien a la socialité.