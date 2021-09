De Rihanna, Lady Gaga, Zendaya... Los vestidos más llamativos de la historia de la Gala MET

A lo largo de los años, modelos, actrices y cantantes se alían con sus diseñadores favoritos para conseguir el look más llamativo de la gala

Cada año se exige un código de vestimenta que puede ser interpretado con millones de matices

La alfombra roja de la gala del MET es la pasarela de moda más excéntrica del año. El tema elegido para la exposición del Costum Institute del Museo determina el dress code que se exige a los invitados, aunque en demasiadas ocasiones los invitados hacen su interpretación libre.

A lo largo de los años -lleva celebrándose desde 1948- modelos, actrices y cantantes se alían con sus diseñadores favoritos para conseguir el look más llamativo, más divertido, más excéntrico o elegante de la noche, y cada año superan las expectativas del público y la prensa especializada.

Este año el tema de la exposición es “In America: A Lexicon of Fashion” y el dress code, “American Independence”, un código de vestimenta ambiguo que puede ser interpretado con millones de matices.

Las galas pasadas, han dejado momentos sublimes de los repasamos las cinco últimas ediciones.

Rihanna, de Guo Pei en 2015

En la edición de 2015, cuya temática fue ‘China: Through the Looking Glass’ que exploraba la influencia de China en la moda occidental, Rihanna fue una de las más llamativas de la noche con un modelo de Guai Pei.

Lady Gaga, de Alexander Wang en 2015

Lady Gaga fue otra de las protagonistas de la noche con un conjunto formado por un vestido negro de lentejuelas y un amplio abrigo de pedrería y plumas inspirado en la ópera China y diseñado por Alexander Wang.

Chloe Sevigny, de J.W. Anderson en 2015

Ese mismo año, Chloe Sevigny acertó con un diseño de J.W. Anderson inspirado en la vestimenta Hnfu, los vestidos tradicionales de la época Ming, pero reinterpretado con la óptica occidental.

Solange, de David LaPort en 2016

La temática de 2016 exploraba la dicotomía existente entre la moda hecha a mano o creada con intervención de maquinaria industrial. Solange Knowles apostó por un diseño de David LaPort de volúmenes creados con plisados y calentadores de látex apostando todo al amarillo.

Lupita Nyong'o, de Calvin Klein en 2016

Del look de Lupita Nyong'o, que eligió un vestido de lentejuelas verde de Calvin Klein con cola de tul transparente, llamó la atención su pelo que se elevaba de manera escultural sobre su cabeza a lo Marge Simpson.

Poppy Delevingne, de Marchesa en 2016

Saltándose el dress code a la torera, Poppy Delevingne arriesgó con un modelo de Marchesa en el que las transparencias, los cristales y los flecos. Su larguísima melena platino y los labios oscuros la llevaron directa al pódium de la noche.

Rihanna, de Comme des Garçons en 2017

Rei Kawakubo era la protagonista de la noche en la gala de 2017 y Rihanna supo captar la esencia de la diseñadora japonesa con este diseño de Commes des Garçons, un vestido de bajo asimétrico con cortes cut-out con volantes creados con pétalos de retales.

Katy Perry, de Maison Margiela en 2017

También llamó la atención el look de Katy Perry, un modelo rojo de inspiración nupcial oriental, firmado por Margiela,y que fue calificado como el mayor espectáculo de la noche.

Cara Delevingne, de Chanel en 2017

No es por su dos piezas impecable de Chanel que Cara Delevingne se colara entre los looks más llamativos de la gala de 2017, fue la apuesta de maquillar su cabeza rapada la que hizo que su look encajara en el dress code de la noche

Zendaya, de Versace en 2018

En 2018 la temática del MET fue Cuerpos Celestes: la Moda y la Imaginación Católica’ y Zendaya eligió un look inspirado en Juana de Arco firmado por Versace, recordaba a una armadura con cota de malla y falda de cola.

Jennifer Lopez, de Valentino en 2018

Jennifer López interpretó el tema con poderío: hombreras marcadas, mangas ceñidas, cuerpo joya con una cruz como protagonista, falda de plumas negras con cola kilométrica y abertura para asomar una pierna. Un diseño de Balmain muy Oliver Rousteing

Rihanna, Maison Margiela en 2018

Rihanna tripite y es que, de nuevo, en 2018 acertó de pleno con un look de papisa obra de Maison Margiela diseñado por John Galliano. Su vestido mini bordado de perlas, adornado con media sobrefalda que recordaba a las vestiduras sacerdotales, iba rematada por una mitra que muchos consideraron irreverente.

Cardi B, de Thom Browne en 2019

La gala de 2019, Camp: Notes on Fashion, apostaba por el artificio y la exageración y Cardi B se lo tomó al pie de la letra con este look de Thom Browne. Su look, un modelo acolchado rematado con plumas y decorado con lentejuelas, fue uno de los más llamativos de la noche.

Billy Porter, de The Blonds en 2019

Vestido de dorado de pies a cabeza, alado y entrando en la gala cual Cleopatra, Billy Porter llevó uno de los estilismos más Camp de la noche, obra de The Blonds. Cierto es que el actor llevaba tiempo preparándose para este momento, dados los looks que suele regalar en todas sus alfombras rojas.

Lady Gaga, de Brandon Maxwell en 2019