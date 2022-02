Si hay un nombre español que resuena en todas las partes del mundo es el de Javier Bardem. El actor se ha convertido en toda una referencia en el mundo de la interpretación y no ha habido película donde no se haya reconocido su trabajo. Es por eso que Javier se hizo con un premio Óscar en el año 2007 y, como no podía ser de otra manera, ha ganado hasta en cinco ocasiones un Goya. Pero, ¿cuántas veces ha estado nominado a estos premios patrios?