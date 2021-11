El próximo 14 de noviembre se celebran en directo los MTV Europe Music Awards ( MTV EMAs ) en el László Papp Budapest Sports Arena en Budapest con un listado de nominados entre los que Justin Bieber arranca como favorito con 8 nominaciones. Le siguen con 6 nominaciones Doja Cat y Lil Nas X, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid LAROI con 5.

España competirá en el apartado ‘Mejor Artista Local’ con Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva y Pablo Alborán. Rosalía , que está nominada como ‘Mejor Artista Latina’, será una de las presencias más esperadas de la noche porque sus looks suelen estar entre los más comentados de cualquier alfombra roja que pisa.

Mientras llega el día, abrimos boca haciendo un repaso de los looks que ha lucido Rosalía en las alfombras rojas .

Blazer con capucha y pantalón de campana en color naranja y como complemento una riñonera azul, todo de Balmain. Ese fue el look elegido por Rosalía para la Gala Person of the Year celebrada en 2019 en Las Vegas en la que se homenajeaba a Juanes.