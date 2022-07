Sábado 25 de junio. Madrid. Siete y media de la tarde. Wanda Metropolitano. Ordas de gente esperan ansiosas a pisar el césped del nuevo estadio rojiblanco para asistir a un concierto irrepetible. Ese que reúne a la historia, el presente y el futuro del pop español sobre un mismo escenario con motivo del 30º aniversario de CADENA 100. Los treinta artistas más importantes del panorama nacional trabajan sus nervios y atienden a la prensa minutos antes de encontrarse con su público. Todos menos uno, que por culpa de un problema de salud estuvo a punto de no poder actuar .

Hablamos de Dani Martín, uno de los cabezas de cartel de este evento que retransmitimos en Divinity en directo. Tanto los que lo vieron a través de nuestro canal como los allí presentes puede que no se percatasen de que el cantante no estaba atravesando su mejor momento cuando apareció a tope de energía para cantar 'Volverá', uno de los éxitos de su etapa como vocalista de 'El Canto del Loco'. Sin embargo, en el backstage tuvo que tomar la decisión de salir a actuar a pesar de que su estado físico no fuese el óptimo.