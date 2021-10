'Soy', la canción de Vanesa Martín contra el cáncer de mama que será el himno de Por Ellas

Así es 'Soy', el himno que Vanesa Martín ha compuesto para el concierto CADENA 100 Por Ellas 2021

La letra completa de este grito en apoyo de las mujeres víctimas del cáncer de mama

Por ellas ya tiene himno. Vanesa Martín ha presentado este martes en el programa '¡Buenos días, Javi y Mar!', de CADENA 100, su canción 'Soy', compuesta por la artista malagueña como emblema del concierto solidario que cada año sirve de gran altavoz para lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama y hacerles saber que no están solas y que podrás seguir en directo en Divinity.

Un tema que servirá como grito de guerra y que sonará con fuerza este sábado 23 de octubre en el Wizink Center de Madrid en un concierto que reunirá a las mejores voces del panorama musical. El cartel es histórico: Malú, Melendi, Pablo López, Antonio Orozco, Conchita, James Blunt, Álvaro de Luna, Sergio Dalma y Efecto Pegatina acompañarán a Vanesa en esta día tan especial para ellas. Y también para nosotros.

Este paso al frente de Martín tiene su razón de ser: “transmitir luz, fuerza y mucho ánimo” a todas aquellas mujeres que están pasando por la enfermedad. Tal y como ha contado en el espacio matinal de CADENA 100, "cuando se te vela la mirada y se empañan los sentidos, siempre hay un soplo de esperanza al que agarrarse". Y de eso habla ‘Soy’, de “la aceptación de una realidad necesaria para darte fuerzas en un camino en el que habrá zarzas pero que te terminará llevando a la luz”.

El tema, como el resto de himnos que nos ha regalado a lo largo de su trayectoria, se ha hecho "con todo el respeto y el amor que me nace como mujer y compañera". "Cuando un zarpazo de esta dimensión te da la vuelta, no queda más remedio que arremangarte e intentar que no nos pueda. Aceptar su llegada, los cambios que se producirán en tu vida, el desasosiego y la frustación", ha explicado al hablar de esta canción que ha trabajado mano a mano con el joven productor Pablo Rouss y que escucharemos por primera vez en directo este sábado.

La letra de 'Soy', el grito de Vanesa Martín contra el cáncer de mama

Ha venido a visitarme un nuevo amigo

Que pretende estar conmigo

Me ha pillado por sorpresa

Me da miedo que deshaga la maleta

Yo tenía tantos planes y ninguno me cuadraba

Y de pronto mi vida se tambalea

Me ha robado la atención me hace perder la calma

Pero a ratos me devuelve a mi rutina

Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba

Menudo revolcón, menudo revolcón

Suelta, grita, rompe y calla

Firme acepto la batalla

Compro vidas como un juego

En el que salvo pantallas

Quiero hacer y quiero todo

Valorando aún más mi casa

Quiero y amo mis esquinas

Soy origen, soy ahora

Soy la que empuja mi vida

La que nunca se conforma

La que siempre va y renace

Pero a veces se desmonta

Con cuidado me he ocupado del asunto

Y mil veces por segundo he deseado que se vaya

Aceptando firmemente la propuesta

Desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia

He agarrado fuerte mis atardeceres

Mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada

He besado más que nunca lo que el corazón sembraba

Me miro en el espejo y también me beso a mí

Suelta, grita, rompe y calla

Firme acepto la batalla

Compro vidas como un juego

En el que salvo pantallas

Quiero hacer y quiero todo

Valorando aún más mi casa

Quiero y amo mis esquinas

Soy origen, soy ahora

Soy la que empuja mi vida

La que nunca se conforma

La que siempre va y renace

Pero a veces se desmonta