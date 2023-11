El pacto de Marina Rivers y Adolfo Rodríguez antes de presentar la alfombra roja: "¡Lo vamos a hacer de locos!"

Los 'GenZ Awards' están a punto de comenzar y los presentadores de la alfombra roja no pueden esconder sus nervios. Marina Rivers, Adolfo Rodríguez y María Verdoy confiesan en sus perfiles de redes sociales que están deseando de que llegue el gran día... ¡y desvelan algunos de los trucos que van a utilizar para entrevistar a los invitados!

El canal de televisión Divinity emitirá las entrevistas y todo lo que ocurra en la alfombra roja desde las 19:30 hasta las 20:30 horas. Sin embargo, si no te quieres perder absolutamente nada, Marina Rivers, María Verdoy y Adolfo conectarán con todos los espectadores desde la web a partir de las 18:30 horas.

Marina Rivers y Adolfo Rodríguez se encuentran por primera vez en las instalaciones de Mediaset y no pueden esconder la emoción que tienen por presentar la alfombra roja de la primera edición de los 'GenZ Awards'.

"Por fin te veo, ¡que vamos a presentar la alfombra roja de los 'GenZ Awards'!", dice Adolfo a su compañera nada mas verla. Marina Rivers, que no puede esconder su preocupación, le confiesa: "Es mi primera vez, me tienes que ayudar" . Un secreto que provoca que ambos lleguen a un pacto delante de todos los espectadores para ayudarse mutuamente durante el direto.

Adolfo Rodríguez le comenta que también es su primera alfombra roja, así que le propone un trato: "Si yo cometo un fallo, tú vienes y me lo solucionas". Una petición a la que Marina Rivers responde: "Sí, yo te lo solvento, ¡rápido y eficaz!". Sin embargo, el reportero continuaba preocupado por la gran variedad de influencers que acuden al evento: "Marina, y si yo no conozco a la gente...". Rivers, antes de que acabara la rase, le dice la solución: "Yo te lo chivo a ti, ¡que me conozco a todo el mundo!".