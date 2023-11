DePol desvela cuál es su canción favorita en los 'GenZ Awards 2023': "Disfruto mucho tocándola en directo"

DePol tiene en su repertorio grandes éxitos. 'Ibiza', 'Quién diría', 'Qué bonita' o 'Ella' son algunos de los temazos que le han convertido en uno de los artistas del momento en nuestro país. No sabemos cuál de ellos será el que esta noche podrán bailar los invitados, pero sí que hemos podido descubrir cuál es su favorito de todos ellos. Aunque no es fácil, porque como buen compositor para él todos son especiales, Adolfo Rodríguez ha logrado que se moje. 'Ibiza' es su tema predilecto. "La disfruto mucho tocándola en directo. Es la más rápida, la más animada y con la que la gente más salta. Creo que es muy divertida", ha dicho el artista

A sus 21 años y convertido en uno de los cantantes favoritos de esta Generación Z, DePol no solo ha revelado su canción favorita sino también en qué se inspira para componer. "Me inspira la realidad", ha confesado el artista, que ha reconocido que en ocasiones se desnuda demasiado en sus temas y eso le coloca en situaciones, a veces, delicadas. "A veces me mojo demasiado y meto la pata demasiado porque entro en cosas personales y no puede ser", nos ha contado.