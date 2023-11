El besazo María Verdoy y Alexsinos en la alfombra roja de los 'GenZ Awards 2023': "Lo siento, mamá"

María Verdoy y Alexsinos han revelado cuál es la verdadera relación que mantienen

"No podría hacer todo lo que quiero hacer con mi esposo contigo"

Los nominados al ‘Premio especial GenZ 2023 by SHEIN’: ¡vota al mejor creador de contenidos digitales del país!

La noche promete. Todavía no ha comenzado la gala y ya la alfombra roja de los 'GenZ Awards 2023' nos está dejando auténticos momentazos. Uno de ellos ha sido sin duda el protagonizado por María Verdoy y el creador de contenido Alexsinos, 'su esposo', como la propia presentadora se refiere a él.

Y es que el amor y la complicidad de esta pareja es tal que ha sido verse y no poder contenerse. "Alexsinos, te quiero", le ha dicho en pleno directo en Divinity la presentadora justo antes de fundirse en un beso con él. "Lo siento, mamá", ha dicho entre risas María. Y es que el momento no ha resultado todo lo romántico que hubiéramos deseado. La máscara con la que Alexsinos cubre su rostro para mantener el anonimato no se lo ha puesto fácil.

Sin embargo, eso no ha servido de excusa. De momento, ni siquiera un beso con 'su esposa' es motivo suficiente como para dejarse ver el rostro. "No tengo pensado enseñar la cara nunca. El protagonista de mi Instagram es la gente y el contenido. ¿A quién le interesa mi cara? A nadie. La clave del éxito es que me pasan mogollón de contenido y siempre estoy al pie del cañón", ha confesado justo antes de que la presentadora haya confesado la verdadera relación que mantienen. "Lo de esposo no es verdad. Hay gente que se cree que estamos casados pero es porque nos queremos muchos. No podría hacer todo lo que quiero hacer con mi esposo contigo".

La gente ya le reconoce a pesar de mantener el anonimato en redes

Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantener su anonimato, Alexsinos ya ha sido descubierto por alguno de sus seguidores. "Me pasa cada vez más. Hay algún tatuaje y tal y vienen y me dicen, 'sé quién eres'. Digo que sí porque me parece absurdo. Sin más", ha dicho el instagramer, que ha confesado que esto de la máscara le da cierto morbo a algunos fans. "Hay veces que me han mandado fotopo****. No creo que dé mucho morbo, pero allá cada uno", ha confesado entre risas mientras nos ha revelado las mejoras que ha realizado en su máscara en los últimos meses. Unas mejoras que la hacen más llevadera. "La primera vez que la saqué era incomodísima porque estaba muy cerrada, pero esta tiene aire y puedo estar así cinco horas", ha revelado. Aunque si se agobia, tiene un plan b, un pasamontañas que una barba de lentejuelas con el que estará de lo más 'legante'. Al igual que María Verdoy a la que antes de despedirse ha dedicado un piropazo. "Vas legante y vas muy campanadas 2023. Escote tentaciones de tripa. Pero he visto a pijoteras por ahí", ha dicho antes de irse en busca de Kepa, portero del Real Madrid.