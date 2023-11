Peldanyos dedica su premio en la categoría 'Gastronomía by Interporc' a su novia: "Mis delirios se los come con patatas"

Manuel García Lorenzo, presidente de Interporc ha sido el encargado de entregar el premio al influencer, que visiblemente emocionado y tímido ha subido al escenario de Teatro Príncipe Pío de Madrid. "Joder, con lo que me enrollo en cualquier ámbito de mi vida y aquí me impone un poco", ha dicho nada más recibir el premio.

Ya en el centro del escenario, Peldanyos ha querido agradecer el apoyo a los suyos en un breve discurso en el que la mención más especial se la ha llevado su pareja por aguantarle. "Gracias a todos. Familia, amigos y sobre todo a mi pareja, que tiene la desgracia de convivir con un creador de contenido, que no hay nada más insoportable porque aunque soy bastante manso tengo mis momentos de delirios y se los tiene que comer ella con patatas", ha dicho el influencer, que también ha querido agradecer a todos aquellos que le han abierto las puertas de sus restaurantes. "Gracias a todo el mundo que me ha dado de comer alguna vez. Ha sido un placer. Ojalá poder seguir compartiendo esto con vosotros", ha dicho en su breve discurso a los invitados a la gala y a los espectadores de Divinity que han podido ver la gala en directo.

Pero además de recibir el premio, si había algo que le hacía especialmente ilusión al creador de contenido era averiguar lo fuerte que podía golpear la bola encargada de echar a los galardonados del escenario si sobrepasan el minuto de discurso. "Igual me enrollo porque quiero que me dé la bola y quiero saber cuál es la magnitud del impacto si te da. ¿Puedo comprobarlo luego y ponerme ahí detrás? Soy capaz de rellenar el minuto solo para eso", ha comentado muy divertido mientras Xuso Jones le instaba a no hacerlo. "Ten cuidado que duele", le ha advertido el presentador de la gala al galardonado. Finalmente, parece que ha conseguido disuadirlo y Peldanyos no ha podido hacerlo durante la entrega del premios, ¿podrá hacerlo a lo largo de la noche?