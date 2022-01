Defne amenaza a Meral, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "Te denunciaré por ladrona"

Pero ni siquiera en casa de la subdirectora estará a salvo. Después de que Feride se marche con Toprak, Eylül recibe la visita de Kemal. "Me vas a decir dónde has escondido mi oro y ni se te ocurra intentar gritar. ¿Crees que te has deshecho de mí? Mira lo que me has hecho. Ahora me debes una. Eres la que me ha separado de mi hijo, me has tratado muy mal y aún así siento cosas por ti", le dice antes de que grite y la advierta de que no diga nada a nadie. Temiendo que si le delata sea peor, Eylül miente a Feride y Toprak, que sí ve en la calle a Kemal.