Aunque estaban convencidos de que habían acabado con la vida de Kemal pero las cosas podrían haber sido muy diferentes. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', Eylül recibirá una carta que les hace sospechar que su padrastro sigue vivo. "¿Echabas de menos a tu querido Kemal?", pone en la carta en cuyo sobre está también la pulsera que la joven perdió la noche del crimen. ¿Qué ha pasado? ¿Ha escrito Kemal esa carta? ¿Sigue con vida su padrastro y planea vengarse?

Eylül, descubierta por su madre

Siguiendo las indicaciones de Serkan, Eylül logra, con la policía ya en la habitación del hospital, limpiar el mango del cuchillo con el que apuñaló a Kemal. Sin embargo, su acción no pasará desapercibida para la compañera de habitación de su madre, que verá como la joven se esmera por eliminar todas las huellas.

Tras lo ocurrido, la compañera de habitación le cuenta a la vecina lo que vio y ella, a Mesude, que tendrá un duro enfrentamiento con su hija cuando regresa del orfanato. Y aunque Eylül lo niega todo, su madre se da cuenta de que sus sospechas son ciertas. "¿De quién eran las huellas? Tú sabes lo que pasó. He sido tu madre, he sacrificado muchas cosas para criarte te lo he dado todo . Kemal me quería muchísimo y no pudiste soportarlo. Te lo inventaste todo", le dice a Eylül.

Dolida, la joven reprocha a su madre lo que está haciendo con ella. "¿Piensas en mí tanto como piensas en él? ¿Alguna vez te has preguntado cómo estoy en el orfanato? No te preocupas por mí. Al infierno con Kemal. Te lo dije pero no me creíste. No sé qué le ha pasado", dice la joven, que tiene que regresar completamente desolada al orfanato.

La policía se presenta en casa de Mesude

Y tras echar a su hija nuevamente de casa, Mesude recibe una visita totalmente inesperada. Devastada por la desaparición de su marido, la policía llega para informarle de que el cómplice de su marido le ha delatado. "Robaron todo su oro a una señora mayor. Vamos a registrar su casa", le dicen.

Meral, a punto de descubrir lo que ocurrió con Kemal

Mientras, en el orfanato, Meral descubre un rastro de sangre que le lleva a pensar que alguien ha sido asesinado allí. Las chicas tendrán que actuar rápido si no quieren que todas empiecen a sospechar y la policía acabe investigando lo que ocurrió allí la noche anterior. Incapaces de limpiar la sangre del suelo, Songül y Kader optan por derramar un refresco y acusar a Meral de inventarse cosas.

La extraña actitud de sus amigas hace que Meral sospeche aún más y decide tender una trampa a Eylül. Sea lo que sea lo que pasó, lo averiguará. "Songül me lo ha contado todo. Sé tú secreto. Sé lo que hicisteis. Vi las manchas de sangre fuera. ¿Por qué lo hicisteis?", le dice a la joven, que comienza a hablar hasta que Songül y Cemre intervienen y evitan que descubra lo ocurrido con una mentira sobre una pelea entre ellas.

Y mientras sus amigas se distancian cada vez más de ella, Defne aprovecha la oportunidad para acercarse a Meral y utilizarla en su beneficio. "Me caes muy bien. Podríamos ser amigas si dejaras a ese grupito. Solo quiero ser tu amiga, no dejaré que nadie se te acerque si eres de las mías. Me parece que nos vamos a llevar muy bien", le dice a Meral, que emocionada ante la posibilidad de convertirse en una de ellas, acepta. "Creo que le veo futuro. Averiguaré quién le gusta a quien y te lo diré".

Feride y Toprak estrechan su relación

Después de algunas semanas, la relación de Feride y Toprak se va estrechando. Sin embargo, una visita inesperada la pone en la cuerda floja. La aparición de Vedat en escena, le hace dudar al profesor, que vuelve a tener un encontronazo con el ex de la subdirectora del orfanato, que inmediatamente le explica a su vecino lo que está ocurriendo. "Mi padre viene mañana y tiene un problema de corazón. Tengo miedo y voy a fingir que sigo prometida. No quiero que mi padre se disguste", le dice a Toprak, que le reprocha su comportamiento.

Lo que no imagina Feride es que su plan podría volverse contra ella. Vedat no desaprovecha la oportunidad y la pone contra las cuerdas. "Si tu padre está bien ya podemos seguir adelante con la boda. Mañana ponemos la fecha", le dice a su exprometida, que harta de fingir y tras una conversación con Toprak, le cuenta a su padre la verdad sobre Vedat y su engaño.

Los padres de Serkan se divorcian

Después de varios años casados, la relación de los padres de Serkan y Defne está muy deteriorada. El matrimonio está sumido en una profunda crisis y el marido de Nazan ya no puede más. "Quiero el divorcio. Si lo firmas todo irá bien, sin complicaciones. Dividiremos las propiedades pero si no firmar los abogados y los trámites acabarán con nosotros y nuestros ahorros. Cuando nos casamos no tenías nada y no has trabajado en tu vida", le dice a Nazan, que no está dispuesta a ceder. "He sacrificado mi vida para que tuvieras éxito. ¿Cómo eres tan egoísta? No vas a decirme lo que tengo que hacer. No me divorciaré", le dice antes de contarle a sus hijos la terrible situación y tratar de ponerles en contra de su padre. "Se iba a ir sin despedirse y sin mirar atrás. Si sales por esa puerta no volverá a estar abierta para ti nunca y no verás a los niños", le dice. Pero ya es tarde. La decisión está tomada.



