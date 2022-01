Serkan evita que Eylül se rinda y que la detengan, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "Limpia el cuchillo"

Los chicos se deshacen del cuerpo de Kemal pero olvidan el cuchillo

La madre de Eylül quiere entregar el cuchillo a la policía

El futuro de Eylül pende de un hilo. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', llamará desesperada a Serkan, que se ha convertido, junto con Songül, en su gran apoyo. "Encontraron el coche de Kemal y han encontrado el cuchillo con el que lo apuñalé. Mi madre quiere entregarlo a la policía. Si lo analizan sabrán que lo maté yo. Mi hermano no tiene padre por mi culpa. ¿Cómo he podido hacerlo?", se lamentará la joven. Por suerte, Serkan no dejará que se rinda. "Fue un accidente. Eres muy fuerte. Limpia el cuchillo y deshazte de las pruebas. Haz lo que te digo", le dirá a su amiga.

Los chicos se deshacen del cuerpo y hacen un pacto de silencio

Tras lo ocurrido con Kemal, las chicas ponen en marcha su plan. Hay que salvar a Eylül y urge deshacerse del cuerpo de su padrastro. Songül se enfrenta a la directora para evitar que las descubra, aunque eso suponga sufrir la ira de la señora Neriman. Lo que no imagina es que acabará provocando una revuelta de todas las chicas del centro, que la apoyan para conseguir unas mejores condiciones.

Mientras, Eylül se pone en contacto con Serkan para que las ayude. Él, que no duda ni por un momento, será el encargado de conducir el coche. "No te preocupes, tú no tienes la culpa", le dice el hermano de Defne. Y así, con la ayuda de Serkan y de Cemre, que los descubre cuando están a punto de ejecutar su plan, meten el cuerpo de Kemal en el coche y conducen hasta una zona apartada para deshacerse del cadáver y el coche, en el que encuentran todas las joyas. "Nos las llevaremos para que parezca un robo", dice Serkan.

Y tras deshacerse del cuerpo y quedarse con las joyas del robo, los cinco amigos harán un juramento. "Esta noche no ha pasado nada, no hemos visto nada. Prometedlo", dice Songül, que lleva la voz cantante y decide enterrar las joyas en el jardín del orfanato.

Alguien sabe el secreto de los chicos

Sin embargo, las cosas no tardarán en complicarse para los chicos. A la mañana siguiente, cuando están a punto de ir a clase, Songül, Kader y Cemre encuentran una pintada en la entrada del orfanato. "Sé lo que hicisteis anoche", dice la pintura, que pone muy nerviosa a las amigas. ¿Quién conoce su secreto?

Pero ese no será el único problema al que se enfrenten los cinco amigos. Poco a poco y a pesar del cuidado que han puesto para no ser descubiertos no tardarán en darse cuenta de que han dejado cabos sueltos. La sangre en la manga de la camisa de Serkan, la pulsera perdida de Eylül, el taxi abandonado junto al lago con las llaves puestas... Los indicios de que algo ha sucedido empieza a surgir.

Por otro lado, Eylül se mostrará especialmente nerviosa. Su madre, que se ha puesto de parto, le pide que encuentre a Kemal para que la acompañe en el nacimiento del pequeño. La petición de Mesude, sus sospechas al ver que nadie sabe dónde está y las constantes preguntas de Feride sobre su padrastro le harén perder el control y provocarán que la subdirectora del centro, que no imagina lo ocurrido la noche anterior, comience a sospechar que ese hombre le ha hecho algo a la joven.

La situación se complicará aún más cuando el dueño del taxi aparece y lleva el hospital el cuchillo con el que le atacó. Mesude, convencida de que alguien le ha atacado decide hablar con la policía y entregarle el arma. ¿Logrará Eylül evitarlo?

Las sospechas de Songül

Y mientras la joven está en el hospital, Songül trata de averiguar quién está detrás de la pintada. Su primer sospechoso es Serkan, que niega haber tenido algo que ver. Segura al igual que Eylül de que el joven no tiene nada que ver y tras encontrar un spray en la mochila de Güney dirige sus sospechas a su compañero, que protagoniza también un duro enfrentamiento con el hermano de Defne. "Tú me humillaste y yo a ti. Estamos en paz. No podemos estar siempre discutiendo. Seamos amigos. Eres un idiota pero pensaba que podíamos ser amigos. Tenemos en común el hip hop", le dice justo antes de preguntarle directamente. "¿Fuiste tú el que hizo la pintada en la entrada del orfanato?", le dice a Güney, que por supuesto niega las acusaciones.

