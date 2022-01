Las chicas dan una lección a Meral por robar el dinero a Burak, en el próximo capítulo de 'Huérfanas'

Meral roba a Burak 100 liras en la cafetería del colegio

Eylül será de nuevo acosada y amenazada por su padrastro

El robo de las cien liras a Burak no tarda en ser descubierto. Nada más producirse, Eylül se percata de que Serkan ha encubierto a Meral y eso provoca un nuevo enfrentamiento entre ellos. "He visto lo que has hechco. El dinero de Burak lo sacaste de tu bolsillo. ¿Te has creído que eres un héroe? No somos unas ladronas. Meral no lo robó", le dice al joven, que le cuenta todo lo ocurrido en la cafetería y le deja claras cuáles son sus intenciones. "¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre estás discutiendo conmigo? Yo solo quiero ser tu amigo", le dice a la joven que sigue sin fiarse de él.

Y una vez confirmado el robo, Eylül, Kader y Songül se enfrentarán a su amiga en el próximo capítulo de 'Huérfanas'. Conscientes de que cualquier paso en falso puede poner en peligro su futuro y su estancia en el colegio, darán una lección a Meral para después intentar reunir en dinero y devolvérselo a Serkan por poner el dinero y así protegerla delante del resto de alumnos.

Eylül, acosada de nuevo por Kemal

Después de varios días en el orfanato, Eylül recibe una visita muy especial. Su madre va al orfanato y aunque no quiere saber nada de ella, al ver a su hermana pequeña, sale a su encuentro.

Desafortunadamente, esa no es la única visita que recibe. Kemal, su padrastro también acude al centro y aprovecha una salida de la joven para acosarla de nuevo. "Te dejé escapar una vez pero eso se va a acabar. Vamos a volver a casa. ¿No te gusto? ¿Haces de todo con otros chicos y a mí me rechazas? Alquilaré una casa, me divorciaré y nos casaremos", le dice a la joven, a la que amenaza con hacerle daño a su hermana justo antes de que Eylül pueda escapar.

Lo que no imagina Eylül es que su huida tendrá graves consecuencias. Furioso por el desplante de su hijastra, Kemal agrede a su mujer. "Como vuelvas a gritarme te mataré", le dice tras pegarle un bofetón. Y es que Mesude está destrozada tras abandonar a su hija y trata de convencerse y convencer a los demás de que es la única salida. "Soy consciente de que soy una mala madre. Tenía que elegir entre ella y este bebé. Ella ya ha crecido, sé que no me va a necesitar como lo va a hacer este bebé. No lo habría hecho de tener otra opción. Tras ese día no he podido volver a sonreir, no dormir... Hice lo que tenía que hacer. Solo eso".

El padre de Serkan ayudará a las chicas

Días después del incidente en el parque, Serkan no podrá callar más y le contará a su padre toda la verdad sobre lo ocurrido con las chicas. Sorprendido, reprende a su mujer por haber complicado aún más la vida de las jóvenes. "Qué pena, no te reconozco. Por eso las aceptaste en el colegio, para que no abrieran la boca. Eso es algo intolerable", le dice a Nazan.

Avergonzado, el padre de Serkan da la cara en el orfanato, explica lo sucedido y ofrece ayuda económica. "Quería proteger a su hijo pero actúo mal. Ya no puedo hacer nada respecto a eso pero me gustaría ayudar a las chicas en la medida de lo posible", les dice a Neriman y Feride, que se mostrará reticente a aceptar el dinero y le ofrece otra posibilidad. "El dinero no compensa la vergüenza que han sufrido. No aceptamos donaciones, no podemos aceptar su dinero. Tenemos un problema más importante. Solo tenemos un ordenador y las chicas no pueden estudiar".

Por su parte, Cemre sigue sin asimilar la tragedia que está viviendo. La joven se siente culpable por la trágica muerte de sus padres. "No puedo soportarlo. No puedo más. Me quiero morir", dice mientras quema todas sus pertenencias y Eylül trata de consolarla.

La venganza de Songül

Las tornas han cambiado en el colegio. Poco a poco las chicas van ganando confianza (y alguna que otra guerra). Después de sufrir varias humillaciones y tras ser testigos del desprecio con el que sus compañeros tratan a Cemre después de que la joven perdiera trágicamente a sus padres, Songül planea su venganza. Tras darle una lección a Güney en el vestuario, le humilla públicamente haciéndole salir del colegio vestido con ropa prestada. "¡Mirad que conjunto lleva la princesita! Que sepa con quien se mete", dice mientras todos los alumnos le observan.

