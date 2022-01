Eylül y sus amigas son humilladas por los chicos ricos, en el próximo capítulo: "Volved a la escuela pobre"

Feride amenaza a la madre de Serkan y logra que bequen a las chicas en el colegio privado

La madre de Serkan logra que las chicas retiren la denuncia

'Huérfanas', de lunes a viernes en Divinity a las 15:15 horas

"Da igual si son inocentes, ya están marcadas para siempre". Así de contundente se muestra la directora del orfanato. Y no se equivoca. Tan solo unas horas después del incidente en el parque, un periódico publica la foto de las chicas bajo el titular 'Redada antiprostitución en el parque'. La noticia corre como la pólvora y las chicas tienen que abandonar sus institutos. Sin embargo, Feride no está dispuesta consentir que esto acabe con su futuro y hace de este drama una oportunidad. Y lo consigue. Tras presentarse en el centro privado al que asisten Serkan y sus amigos, amenaza a la señora Nazan con arruinarles la vida si no admiten a las chicas. "Si no las aceptan aquí, no quitarán la denuncia y su hijo y sus amigos acabarán tan apartados como ellas. Si es necesario yo imprimiré sus fotos y las colgaré", le dice Feride, que logra que el colegio acepte a las cuatro jóvenes.

Desafortunadamente, la llegada al nuevo centro no será sencilla. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', las chicas sufrirán las burlas de sus nuevos compañeros de clase. "Vosotras no tenéis vergüenza. Si tuvierais un poco de decencia no saldríais a la calle. Volved a vuestras escuelas de pobres, aquí no entenderéis nada", les dirán las chicas. Tan solo uno de los alumnos se mostrará incómodo con los insultos y humillaciones hacia sus nuevas compañeras. ¿Logrará evitar Serkan el acoso al que pretenden someterlas?

Songül se somete a un examen médico

El incidente del parque ha supuesto para las Eylül y sus amigas un duro trance. Aunque Feride cree a las chicas, no puede impedir que los reconocimientos físicos de virginidad comiencen. La primera en pasar por la consulta será Songül, que se ofrece a hacerlo al ver el temor de Eylül al pasar por la consulta. "No se preocupe por mí. Yo soy la más fuerte. Nada podrá acabar conmigo", dice la joven, que finalmente se queda muy tocada por lo ocurrido y tras saber que ninguna de las demás tendrá que hacerse el examen después de que los chicos retiren la denuncia.

Los chicos retiran la denuncia

Tras conocer la verdad sobre lo sucedido en el parque y siguiendo las instrucciones de su abogado, la madre de Serkan se presenta en el despacho de la directora del orfanato para llegar a un acuerdo insistiendo en que su hijo y sus amigos dicen la verdad y que actúa por lástima. "Me apenan sus chicas y acabarían siendo unas desgraciadas y yo no tendría la conciencia tranquila. No quiero ser la culpable de su ruina. Por humanidad hemos tomado la decisión de retirar la denuncia si las chicas retiran la suya. Si ustedes prefieren seguir adelante con el proceso judicial estaríamos dispuestos", le dice la directora del centro, que pese a sospechar que no lo hace por humanidad decide aceptar el trato, lo que evita que el resto de las chicas tengan que pasar por el examen médico.

La decisión de Feride

Por otro lado, Feride tiene muy claro que no tiene futuro con Vedat y aunque él insiste en reconquistarla, ella es tajante. Con el inesperado apoyo del vecino de arriba, la joven tendrá la fuerza suficiente para plantar cara a su exprometido. "Quiero olvidarme de que existes, ¿te ha quedado claro?"

Los nuevos capítulos de 'Huérfanas', cada tarde en Divinity

Si tú también eres de los que ya te has enganchado a la historia de 'Huérfanas' no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. A partir de mañana, la nueva serie de Divinity estrena horario. De lunes a viernes a las 15:15 horas, no faltes a tu cita.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS