Eylül, Meral, Kader y Songül tendrán que someterse a un examen físico de virginidad, en el próximo capítulo

Tras el incidente con los chicos del barrio y después de que las protagonistas de 'Huérfanas' acabaran en el calabozo, en el próximo capítulo, Feride se presentará en la comisaría donde tendrá que escuchar auténticas barbaridades sobre las chicas del centro. "Ahora nuestros hijos no están seguro ni en nuestros parques. Vuestras chicas se les acercaron ofreciéndoles servicios sexuales y al rechazarlas han acabado atacándolos. Mi hijo no miente y los chicos son buenos amigos de la familia. Hasta ahora nunca habían tenido problemas. Por el bien de todos debéis controlarlas. Todos les tienen lástimas pero mira lo que han hecho. Está claro que no se puede confiar en gente como esa", le dirá Nazan, la madre de uno de los jóvenes, que asegurará que hará que trasladen el orfanato a otro barrio.

Sin embargo, la realidad es bien diferente y no tardará en salir a la luz. Tras abandonar dependencias policiales, uno de los implicados le contará a su madre la verdad. "No son culpables, no son prostitutas. No teníamos malas intenciones, queríamos divertirnos pero vino la policía y entonces Güney empezó a mentir", confesarán los tres amigos. Es entonces cuando su abogado tendrá que urdir un plan para que los tres chicos ricos salgan airosos de su problema. "No digáis nada. Si retiráis la denuncia pensarán que tenemos miedo. Señora, hable con la directora mañana y dígale que estamos dispuestos a retirar la denuncia. Anticipémonos. A cambio ellas deberán retirar su denuncia también", les dirá.