Eylül se reencuentra con su hermana, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "No te dejaré con ese hombre"

En el próximo capítulo de 'Huérfanas' , la joven se reencontrará con Büşra, que sigue viviendo con su madre y su padrastro ajena al acoso que ha sufrido durante el último año y a la dramática realidad que está viviendo tras el abandono de su madre. Dispuesta a salvar a su hermana y evitar que en futuro pueda ocurrirle lo mismo que a ella, Eylül le hará una promesa. "No puedo volver. Cuando sea mayor tendré una casa y vendré a por ti. No te dejaré con ese hombre".

La llegada de Kemal a la vida de su madre lo cambió todo y Eylül no tardó en descubrir que era un acosador. Durante un año, la adolescente sufrió en silencio pero tras contarle a una amiga lo que estaba pasando, decide confesarse con su madre creyendo que se pondría de su lado. "Mamá, tengo que contarte una cosa. Kemal me ha... Pensé que no podía ser verdad. Haz que se vaya, no puede seguir viviendo aquí".