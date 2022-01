Songül se venga de Güney humillándolo públicamente, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "La princesita"

Después de la tragedia que ha sufrido y sin ningún familiar que quiera hacerse cargo de ella, Cemre tiene que empezar una nueva vida. Tras sufrir un ataque de nervios al regresar a la que siempre había sido su casa, tendrá que hacer frente a su dura realidad. Pero no estará sola. En el próximo capítulo de 'Huérfanas' , Feride la llevará de vuelta al orfanato.

Vivía una vida de lujo y permanecía ajena a la cruda realidad. Sin embargo, la difícil situación económica familiar ha destruido su vida y ha acabado con la vida de sus padres. "Mi negocio, mi dinero, mi reputación... No queda nada. Mañana anunciarán que estoy en la ruina y lo acreedores vendrán. Nos embargarán. Puede que incluso vaya a prisión. No puedo soportarlo más", le dice a su mujer mientras se apunta a la cabeza con una pistola. Empieza entonces un forcejeo en el que su mujer acaba muerta. Totalmente devastado por lo ocurrido, se quita la vida ante su hija.

Su mundo se derrumba y, sin nadie que se haga cargo de ella, se tiene que mudar al orfanato, donde, pese a lo ocurrido en el colegio, las chicas la reciben sin reproches. La que no se muestra tan comprensiva con la joven es la madre de Serkan, que la humilla en su despacho por lo ocurrido. "Si yo fuera tus padres me habría preocupado por mantener tu diginidad intacta. Pagaron la matrícula de este año pero no sé qué pasará al año que viene. ¿Cómo fue tu padre capaz de perder todo ese dinero? Qué estúpido fue", le dice a Cemre, que estalla contra la madre de Serkan. "Pórtate bien o te pondré de patitas en la calle".