Eylül, Songül y Kader se desharán del cuerpo de Kemal, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "Llama a Serkan"

Después del asalto a la casa de la anciana, las cosas se ponen difíciles para Kemal. Su cómplice ha sido identificado por un testigo y la policía no tardará en aparecer para hacer preguntas sobre el robo. Temiendo ser descubierto, el marido de Mesude decide que la única opción es marcharse de la ciudad. Pero no tiene intención de hacerlo solo. "Te quiero a ti. Eylül, tengo dinero. Huyamos juntos donde tú quieras. O vienes conmigo o iré a la policía. Estoy loco por ti", le dice justo antes de que aparezcan Songül y Kader. Desesperada y viendo en peligro a sus amigas, Eylül le golpea con una piedra en la cabeza y le mata. "Nunca dejaba de perseguirme, le dije que me dejara. Mi madre no me creyó. Si me hubiera creído, esto no habría pasado", les dice a sus amigas.