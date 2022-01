Eylül, a punto de arruinar su futuro tras apuñalar a Kemal, en el próximo capítulo: "Me da igual"

Serkan ha sido testigo del apuñalamiento y la ha encubierto

Cemre, desolada por la muerte de sus padres, ha intentado quitarse la vida

Eylül no puede quitarse de la cabeza lo ocurrido con Kemal y teme que su intento de asesinato le salga caro. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', la joven se mostrará preocupada por todo lo que pueda ocurrir. La situación es tan crítica que podría arruinar su futuro. "Me da igual", le dirá a Songül cuando le recuerda que tienen un examen al día siguiente.

Pero Eylül no es la única que está atravesando un mal momento. Después de que la señora Neriman no le revelara dónde están sus padres, Kader se sincera con Songül, que intenta abrir los ojos de las inocente de las huérfanas, que sigue soñando con con el regreso de sus padres. "Necesito saber dónde viven mis padres. Me secuestraron cuando era un bebé. Quién sabe cuánto tiempo llevan buscándome. Pero los encontraré. En algún lugar tengo una familia que me quiere de verdad y muy pronto estaré con ellos", le asegura a su amiga.

Además, en el próximo episodio, Feride tendrá un desencuentro con Toprak cuando una amiga sale llorando de su casa. "Los hombres sois todos iguales. Empezáis dando esperanza y cuando nos hacemos ilusiones, se va todo al garete y nos acabáis engañando", le dirá a su vecino, que no entenderá nada de lo que está ocurriendo.

Eylül intenta asesinar a su padrastro

A pesar de la distancia, Kemal seguirá amenazando a Eylül a través de su hermana. El padrastro de la joven comienza a acercarse peligrosamente a su hermana pequeña. "Ya sabes que os quiero mucho a las dos. Entiendes lo que digo, ¿verdad? Te echamos de menos y queremos que vuelvas. Por cierto, tu madre se cayó al suelo y se ha partido el labio. Ojalá podamos evitar accidentes como este", le dice durante una llamada.

Temiendo que pueda hacerle algo a su hermana y su madre, la joven toma una decisión importante. Eylül matará a su padrastro y así se lo contará a su misterioso amigo de internet sin imaginar que quien realmente está detrás de ese perfil es Serkan, que al día siguiente seguirá a la joven para intentar evitar la tragedia.

Desafortunadamente, Serkan no llega a tiempo. Cuando llega, Eylül ya ha apuñalado a Kemal. Pese a todo, trata de protegerla y acaban huyendo juntos. Cuando están a salvo, ella le cuenta el infierno que le ha hecho vivir Kemal. " Me acosaba sexualmente y mi madre le creyó a él. Por eso mi madre me dejó en el orfanato", le dice a Serkan, que acaba confesando que es su amigo en las redes. "Pienso acompañarte hasta el orfanato y me aseguraré de que llegas bien", le dice Serkan, que se convertirá en su mayor apoyo.

Sin embargo, lo ocurrido podría volverse en su contra. Kemal recogerá el cuchillo y planea su Así que te gustaría hacerme daño? Te vas a enterar. Si empiezas algo debes terminarlo", se dice el padrastro de la joven, que negará conocer a su agresor. "Eran dos. El chico pegó a la chica, yo intervine y el chico me apuñaló. No había nadie".

Cemre intenta suicidarse

Por su parte, Cemre, que sigue devastada tras la pérdida de sus padres, intentará quitarse la vida cortándose las venas. Sin embargo, no lo consigue. Songül, que sospecha que algo está ocurriendo, la encuentra en el baño a punto de quitarse la vida y la salva. Lo ocurrido lo cambia todo. A partir de ese momento, ambas empiezan a estrechar su relación. "Yo también lo intenté pero esta no es la solución. No dejaré que lo hagas. Ahora vas a ser fuerte y no te rendirás. Como te pille haciendo algo así te mataré yo misma", le dice.

Tras todo lo ocurrido en el colegio con Burak, las chicas le dan una lección a Meral. Después de acorralarla en el baño, idearán un plan para devolver el dinero a Serkan. Tras hacer una colecta en el orfanato, las chicas obligan a Meral a hacer collares y venderlos para así poder saldar su deuda.

La historia de Eylül, Songül, Cemre, Meral y Kader ya nos ha enganchado. Ellas son las cinco protagonistas de 'Huérfanas', una dramática historia que narra la difícil de estas cinco adolescentes que tienen que enfrentarse a un sinfín de obstáculos para labrarse un futuro mejor.

