De Dolores Aguilar, Sam y Nicky a Rafael Contreras: todos los personajes de 'La suerte de Loli'

Independiente, exitosa y con un futuro prometedor, Loli es una mujer soltera y la productora estrella de Global Radio, una conocida estación de radio en Miami. Su adicción por el trabajo le ha borrado otros planes como formar una familia o tener una pareja fija, pero se encuentra en la cúspide de su carrera tras haber trabajado muy duro para lograr un ascenso. Aunque en el plano laboral se muestra exigente e intimidante, con sus amigos y conocidos es muy divertida y no tiene filtro a la hora de decir lo que piensa.

Mariana es la mejor amiga de Loli y tienen un vínculo muy fuerte, son como hermanas. De carácter apacible y noble, siempre fue una mujer soñadora e inocente. Su meta era formar una familia perfecta, pero las cosas no le salieron como quiso y ahora se ocupa sola de sus dos niños. Madre amorosa y ejemplar, Mariana es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Padece de una cardiopatía congénita que ha sido tratada, y entiende que la vida se le puede ir de un día a otro. Por esta razón, tiene un plan por si no logra vivir para ver a sus pequeños crecer.

Amoroso, sensible y familiar, Rafael es un ejecutivo exitoso que aparece repentinamente en la vida de Loli, primero como ligue y luego como rival. Sin esperarlo, se conocen en un bar y este queda completamente cautivado por ella. A Rafael le dan el puesto que Loli ansiaba y por el que había trabajado muy duro. Será una sorpresa para Loli descubrir que Rafael es su nuevo jefe y comenzará a hacerle numerosos desplantes cuando se encuentran en la radio. Rafael está casado con Paulina, con quien tiene una hija a quien adora y con quien mantiene una fuerte y cercana relación, pero su matrimonio no es lo que parece y está atravesando una profunda crisis.

Mujer muy exitosa, influencer y escritora sobre temas de pareja y de familia. Paulina presume de llevar una vida perfecta para avalar los principios y valores que pregona, pero su vida no es lo que aparenta. Esposa de Rafael y madre de Jessica, tratará de manipular la situación de su separación, no solo porque le afecta su imagen de influencer, sino porque no lo quiere dejar ir. Desde el primer momento que conoce a Loli, esta se convertirá en una rival para ella.