Blas Cantó, contra la homofobia: "Necesitamos a más heteros que se pronuncien, no podemos bajar la guardia"

El murciano ha recordado que admiraba como sus compañeros de profesión eran capaces durante el confinamiento de interactuar con sus seguidores, cantar y sacar el lado positivo de la situación, pero que él no fue capaz de imitar sus pasos porque, además de sufrir ansiedad, “estaba perdiendo” a su padre y viendo día a día “estadios llenos de féretros” por el coronavirus. “Llegó un momento en el que no podía hacer nada más, me sentía muy mal por lo que estaba pasando” , admitía. “Era muy duro… el siguiente podía ser mi familia. De hecho, en diciembre fue mi abuela, que era como mi madre y no era tan mayor”.

Inmerso en “la peor etapa de mi vida”, Blas nos representaba en Eurovisión con un tema en el que la rinde homenaje. “Fallece y tengo que ir con una canción que habla sobre cosas muy duras en mi vida. Recuerdo estar en el escenario pensando en ella todo el tiempo e intentando que no se me fuera la laringe porque me iba a poner a llorar”, detallaba lo difícil que fue controlar sus emociones. “Fue muy duro emocionalmente y, cuando terminó todo, no me lo podía creer porque habían sido dos años de la más bonita experiencia de mi vida, pero acompañada por un dolor muy grande”, confesaba que había su actuación fue tan inolvidable como “agridulce” por sus circunstancias.