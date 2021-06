Pablo Alborán, sobre el pin parental de Vox: "Quiero saber qué charlas les van a dar"

Justo se cumple un año desde que Pablo Alborán publicó aquel famoso vídeo en el que decía "estoy aquí para contaros que soy homosexual ". Un importante paso al frente que dio en plena desescalada con el objetivo de ser "coherente, consecuente y lo más responsable posible" consigo mismo. Con este acto de visibilidad, el cantante ascendió inmediatamente a la categoría de icono LGTBIQ+ . No tanto por su implicación con el colectivo, que también, sino por la transcendencia que tuvo que un artista en su pico máximo de popularidad reivindicase su orientación sexual.

Ahora que se cumple el primer aniversario de ese hito personal, su intención es "que la gente vea que todo sigue exactamente igual que donde lo dejamos" . No ve necesario que se siga hablando de su intimidad, ha defendido en una entrevista para El País . Pero sí que hay un aspecto de actualidad que le atañe, aunque sea indirectamente, sobre el que ha querido opinar: el comentado pin parental que Vox quiere implantar en los colegios para que los padres tengan que autorizar si quieren que sus hijos reciban formación con respecto a crecer en diversidad.

Su postura sobre el pin parental que Vox quiere implantar en los colegios

Aunque su postura no es firme ("Depende de cómo se mire"), Alborán asegura estar "de acuerdo en que vayan a dar charlas". Sin embargo, le interesa conocer "qué charlas les van a dar", ya no "por la cuestión en sí" de que los niños tengan la opción de educarse en un entorno en el que lo LGTBIQ+ exista y no sea un tabú, sino en "cómo se traslada el mensaje". "Creo que el mensaje tiene que estar cargado de amor, de entendimiento, de cultura y de educación sexual y emocional muy delicada", ha defendido.