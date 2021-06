Ricky Martin, víctima de homofobia: "He sentido el mismo miedo que me paralizó hace años"

Ricky Martin ha recibido comentarios despectivos tras publicar unas imágenes besándose con su marido

El artista ha lanzado un alegato en el que recuerda el miedo que sintió hace años antes de hablar públicamente de su orientación sexual

"El miedo ya no me paraliza, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas"

Ricky Martin y su marido Jwan Yosef se convertían hace unos días en la portada de la revista Cap 74024 para celebrar el orgullo. La pareja publicaba en sus redes sociales el resultado de unas fotografías en blanco y negro en las que se les puede ver abrazándose y besándose. Lo que no esperaba el cantante es que estas imágenes provocasen “comentarios despectivos” y reacciones homofóbicas contra las que ahora ha querido luchar.

Lo ha hecho lanzado un alegato de tolerancia y respeto para todo el colectivo LGTBI+, desde su lado “más vulnerable”, en el que comienza explicando lo que ha ocurrido a raíz de estas fotografías. “Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, contaba el cantante.

Ricky Martin ha querido dejar claro que no es el número de seguidores lo que le preocupa, si no “el mensaje” que hay tras de su decisión. Esto es lo que le ha provocado “el mismo sentimiento” que tuvo hace años, antes de compartir su orientación sexual. “Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, ha recordado el artista.

Hoy, el cantante ve esas fotografías y siente “una paz plena” de poder celebrar a su familia “como se merecen, por todo lo alto”, y de celebrarse a él tal y como es, “sin importar el qué diran”. Cabe recordar que Ricky Martín y Jwan Yosef han formado una familia numerosa con sus cuatro hijos: Matteo, Valentino, Renn y la pequeña Lucía.

El alegato de Ricky Martin al colectivo LGTBI+

A diferencia de lo que vivió hace años, el artista ya no tiene miedo: “Ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

El cantante desea que todos puedan sentirse libres, orgullosos, felices, amados, respetados y aceptados en la sociedad y que pueden expresarse “sin tener represalias o castigos”. “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”, añadía. Para terminar su alegato, que ha sido aplaudido por numerosos artistas internacionales, Ricky Martin ha querido recordar a todos lo que pertenecen al colectivo que no están perdido y que existe una comunidad que les espera “con los brazos abiertos”.