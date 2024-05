Aunque últimamente las temperaturas parecen virar más hacia el invierno que hacia el verano, lo cierto es que no queda nada para la llegada del buen tiempo y en consecuencia para eliminar definitivamente las medias de nuestro armario. Cuando llega el calor nos desprendemos de estas y los vestidos divertidos y con color llenan nuestro armario, pero no es lo único que llega con la nueva temporada. Y es que cada año, en esta época muchas mujeres se enfrentan a sufrir rozaduras en la zona de los muslos derivadas de la fricción que se produce al andar, cuando no hay ningún tejido entre ellos. Algunas mujeres debido a las dolorosas consecuencias de este roce dejan de usar vestidos y faldas y limitan su vestuario de verano a los pantalones.