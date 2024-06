Verdeliss cierra su reto 13 maratones en 13 meses con un sorprendente tatuaje: "El más grande en años"

La primera pista sobre esta 'gran locura', como ella misma la llamó en sus redes, la dejó en abril. Verdeliss corría su primera maratón junto a su marido. Lo hacían en Viena y la influencer acababa con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 34 segundos. A partir de ahí su reto comenzaba a cobrar formar y era en mayo cuando hacía el gran anuncio. "Me quiero enfrentar a mis barreras físicas y mentales… no pretendo ser ejemplarizante (sé que es una salvajada), no hagáis esto en vuestras casas", decía entonces.