Si estás intentando mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación variada y, además, no quieres aumentar de peso, seguramente miras con lupa lo que comes. En ese caso, es posible que tengas dudas acerca de si incluir o no los frutos secos en tu dieta. Muchas personas los siguen asociando a un exceso calórico que puede arruinar nuestra intención de mantener la línea. Así que toca preguntarse si los frutos secos engordan, o solo es un mito que ya es hora de desterrar.