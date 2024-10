Alberto Núñez Feijóo aparece por primera vez sin gafas: así es su nuevo look

La vida personal de políticos de nuestro país siempre ha causado un gran interés -mayoritariamente de los líderes y portavoces-. Además de sus discursos en sus apariciones públicas, se suele analizar al detalle sus looks y estilismos , que suelen decir mucho de ellos (como por ejemplo sus complementos, si llevan reloj o no o si lo llevan en una muñeca u otra). De hecho, también suele decir mucho el tipo de traje que llevan -en el caso de los hombres- o el vestido y su color en el caso de las políticas. Ahora, en una sesión habitual de control en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo ha reaparecido con un radical cambio en su estilismo. ¡Te contamos todos los detalles!

Precisamente, la empresaria desvelaba en el medio citado qué le había enamorado del político, con el que no ha pasado por el altar a pesar de llevar varios años de relación. Cárdenas se sinceraba diciendo que, en un principio, "tenía prejuicios" ya que su "familia siempre había sido más próximos a otros partidos". Sin embargo, sus "ojos azules", su "naturalidad", su "cercanía", su "sentido del humor" y su "autenticidad" , conquistaron por completo a la gallega, que ha dejado su tierra atrás para acompañar al político en su aventura en Madrid.

Además, desvelaba qué fue lo que más le sorprendió de su compañero de vida: "Después de conocerlo más he visto que es una persona de valores (...). Me quedo con la mirada a los ojos que tiene cuando te habla, que te convence desde el primer momento y, en mi caso, me enamoró".