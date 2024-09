Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, sobre lo que le "enamoró" del político: "Te convence"

Eva Cárdenas, pareja del portavoz del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha concedido una reveladora entrevista en la que, por primera vez, ha hablado como nunca sobre su relación con el político gallego . Se conocieron en el año 2009, en un avión, aunque no fue hasta el 2013 cuando empezaron su camino juntos. Ella trabajaba en una de las empresas más reconocidas de nuestro país, Inditex, mientras que él ya era gobernador de la Xunta de Galicia. ¡Te contamos todos los detalles!

El político ha concedido una reveladora entrevista en 'Vanity Fair' en donde, como nunca, ha hablado sobre su vida personal. Sin embargo, el representante del partido de la oposición ha cedido protagonismo a su compañera de vida, Eva Cárdenas, con la que tiene un hijo de 11 años y con la que no ha pasado por el altar.

En la entrevista, Cárdenas ha desvelado cómo fueron sus comienzos con el gallego y ha explicado que en un principio "tenía prejuicios" ya que su "familia siempre había sido más próximos a otros partidos". Sin embargo, sus "ojos azules", su "naturalidad", su "cercanía", su "sentido del humor" y su "autenticidad", conquistaron por completo a la gallega, que ha dejado su tierra atrás para acompañar al político en su aventura en Madrid, en donde residen desde que Feijóo tomara posesión de su cargo en la administración nacional del Partido Popular: "Después de conocerlo más he visto que es una persona de valores (...). Me quedo con la mirada a los ojos que tiene cuando te habla, que te convence desde el primer momento y, en mi caso, me enamoró".