En España hay nada menos que 3,3 millones de autónomos (entre ellos, algunos famosos), es decir, de gente que trabaja por cuenta propia. Muchos de ellos tienen lo que se conocen como pequeñas empresas o microempresas, es decir, negocios que tienen por debajo de 10 trabajadores y que a menudo tienen uno solo: el propio autónomo. Desde un fontanero hasta una esteticista, pasando por la dueña de una tienda física u online o de un negocio de hostelería, son muchas las personas que trabajan solas, deben estar pendientes de que su trabajo sea rentable y vigilan cada euro que gastan. Pero de esos gastos hay muchos (no todos) que puedes deducirte cuando hagas tus módulos de IVA e IRPF. ¿Tienes o vas a tener un negocio propio y no sabes bien qué puedes deducirte y qué no? Toma nota.